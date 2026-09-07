GROENLO — Aloys Roemaat Transport huurt groot distributiecentrum in Groenlo

1 minuut leestijd

Foto: Marcel Houwer

Aloys Roemaat Transport heeft een huurovereenkomst gesloten voor het distributiecentrum aan de Zuidgang 2 in Groenlo. Het complex omvat in totaal 26.397 vierkante meter en staat op een terrein van ruim zes hectare.

Het gebouw bestaat uit 24.902 vierkante meter bedrijfsruimte en 1.495 vierkante meter kantoorruimte. Het transportbedrijf gebruikt de locatie voor zijn groeiende activiteiten op het gebied van opslag en logistiek.

Aloys Roemaat Transport heeft zijn hoofdkantoor in Lichtenvoorde en is actief in nationaal en internationaal transport, warehousing en logistieke dienstverlening. Het bedrijf beschikt volgens de eigen website over meer dan 30.000 palletplaatsen en heeft ruim tweehonderd medewerkers.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

De eigenaar van het distributiecentrum is een vastgoedfonds dat wordt beheerd door Nuveen Real Estate. Cushman & Wakefield begeleidde de verhuurder bij het sluiten van de huurovereenkomst. Over de looptijd en de financiële voorwaarden zijn geen mededelingen gedaan.