GROENLO — Hilgeländer Musikanten halen jubileumconcert in in De Mattelier

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Foto: PR

De Hilgeländer Musikanten uit Meddo vieren dit jaar hun vijftigjarig bestaan met een jubileumconcert op zondag 20 september in De Mattelier. Het concert met de titel ‘Gouden Klanken’ vervangt het nieuwjaarsconcert dat in januari door het winterweer niet kon doorgaan.

De kapel telt negentien leden en staat onder leiding van Hans Hilferink. Tijdens het concert spelen zij Egerländer- en Moravische blaasmuziek, stijlen die hun oorsprong vinden in de Alpenlanden. Het programma bestaat uit polka’s, marsen, walsen, solistische bijdragen en lichte muziek.

Daarnaast treedt ook het gezelschap Die Salländer op, bestaande uit zeven muzikanten. Zij spelen Böhmische blaasmuziek. Onder hen zijn Bennie ter Heide en John Wagenvoort, beiden voormalige dirigenten van de Hilgeländer Musikanten.

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Het jubileumconcert begint om 14.30 uur. Bezoekers kunnen zowel zitten als staan in de zaal. Kaarten kosten 15 euro per stuk. Er zijn ook arrangementen beschikbaar die koffie, cake, een drankje of een borrelplank omvatten.

Kaarten zijn te bestellen via de website van De Mattelier.