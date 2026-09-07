OOST GELRE — Open Monumentendag in Oost Gelre met molen Hermien als middelpunt

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Foto: Stoomhoutzagerij Nahuis – Foto: Marcel Houwer

Op zaterdag 12 september kunnen bezoekers tijdens Open Monumentendag in Oost Gelre verschillende historische gebouwen en ambachten ontdekken. De dag begint om 10.00 uur bij Molen Hermien in Harreveld, waar de ruim tweehonderd jaar oude beltkorenmolen bij voldoende wind zal draaien.

Naast de molen is er een fietsroute uitgezet die door Harreveld en Zieuwent loopt. In Groenlo zijn onder meer het GOLS-museum aan de Stationslaan, Stadsboerderij Grolle aan de Notenboomstraat en Stoomhoutzagerij Nahuis aan de Winterswijkseweg open voor publiek. Bij de houtzagerij demonstreren de Adventbloazers het maken van een midwinterhoorn. Het voormalige stationsgebouw in Groenlo is niet toegankelijk omdat het een woonhuis is.

Ook de Calixtusbasiliek aan de Kerkstraat in Groenlo opent haar deuren. Bezoekers kunnen het kerkinterieur, de koorzolder en het monumentale Adema-orgel bekijken. Verder doen de Wereldwinkel aan de Beltrumsestraat in Groenlo en de Sint-Werenfriduskerk in Zieuwent mee aan de dag.

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Open Monumentendag wil monumenten en de verhalen erachter onder de aandacht brengen. Het landelijke thema in 2026 is ‘Veerkrachtig erfgoed, in tijden van onzekerheid’. Het volledige programma is te vinden op de website van Open Monumentendag Oost Gelre.