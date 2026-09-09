Weer Achterhoek: regen speelt vandaag een duidelijke rol

1 minuut leestijd

Foto: PR

In Achterhoek verloopt de dag regenachtig. De temperatuur begint rond 12 graden en bereikt later op de dag ongeveer 18 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint zonnig, in de middag wordt het regenachtig en de avond verloopt zonnig. Het karakter van het weer verandert daarmee merkbaar tussen de verschillende dagdelen. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het weerbeeld blijft redelijk overzichtelijk. Grote verrassingen liggen niet voor de hand, al kunnen lokale wolkenvelden of opklaringen altijd voor kleine verschillen zorgen.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

Regen en wind

Regen is vandaag een belangrijk onderdeel van het weer, vooral in de middag. In totaal kan ongeveer 9,0 millimeter vallen, waardoor wegen en fietspaden langere tijd nat kunnen blijven. Daarbij staat een matige wind, die vooral in het open gebied merkbaar is.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Wie langer op pad gaat kan het beste regenkleding meenemen. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 06:58 tot 20:03 uur.