GROENLO — Tentoonstelling over 182 jaar kermisgeschiedenis in Groenlo

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Foto: PR

Stadsboerderij Grolle en Stichting Grolse Kermis organiseren van maandag 5 oktober tot en met donderdag 26 november 2026 een expositie over 182 jaar kermistraditie in Groenlo. Met historisch beeldmateriaal laten zij zien hoe het feest door de jaren heen veranderde.

Bezoekers zien onder meer beelden van kermisattracties op de Markt en de Boompjeswal. Ook het Bloemencorso, de Meimarkt en vroegere feestlocaties zoals Meyer en City komen aan bod. De expositie is te zien in Stadsboerderij Grolle aan de Notenboomstraat 15.

De stadsboerderij vermeldt als reguliere openingstijden maandag en woensdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur. De entree voor alleen de expositie bedraagt volgens de bezoekersinformatie € 3. Meer informatie staat op de pagina van de expositie