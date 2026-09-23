DINXPERLO — PFAS in riool na blussen afvalbrand

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Bij het blussen van de grote afvalbrand aan de Helmkamp is PFAS-houdend water in het riool terechtgekomen. De brandweer gebruikte water uit Het Blauwe Meer, waar sinds 2024 vanwege PFAS een negatief zwemadvies geldt.

Het waterschap heeft het vervuilde rioolwater tegengehouden en weggepompt. Het mag niet naar de waterzuivering en wordt tijdelijk elders opgeslagen. Volgens de gemeente zijn er geen gevolgen voor inwoners of brandweerlieden.

De politie onderzoekt ondertussen de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten