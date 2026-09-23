LIEVELDE — Dialectkring Achterhook en Liemers organiseert koffiemorgen in Lievelde

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Foto: Anke Kaal / PR Fris van de Draod

Op zondag 4 oktober 2026 organiseert Dialectkring Achterhook en Liemers een koffiemorgen bij Erve Kots aan de Eimersweg 4 in Lievelde. Tussen 11:00 en circa 13:00 uur kunnen bezoekers luisteren naar verhalen van Joppe te Lindert uit Heelweg en genieten van muziek door Duo Fris van de Draod uit Zeddam.

Joppe te Lindert neemt het publiek mee in verhalen uit zijn boek en deelt zijn ervaringen over het werk en zijn verbondenheid met de Achterhoek. Het muzikale Duo Fris van de Draod verzorgt een combinatie van cabaret en vrolijke muziek, allemaal in de streektaal. Het belooft een ochtend te worden met taal en sfeer die de streek laten leven.

De bijeenkomst begint om 10:30 uur met een inloop. De entree bedraagt 10 euro en is inclusief twee kopjes koffie of thee. Ook bezoekers die geen lid zijn van de dialectkring zijn welkom.

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