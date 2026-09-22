BORCULO — Historicus Jan Put geeft lezing over Japan in Borculo

Historicus Jan Put geeft woensdag 7 oktober om 19.30 uur een lezing over Japan in de synagoge aan de Weverstraat in Borculo. Hij bespreekt de Japanse cultuur en geschiedenis, waaronder de rol van het land in de twintigste eeuw en de verandering daarna.

De bijeenkomst is de eerste van vier lezingen die Put dit seizoen in de synagoge verzorgt. Hij was eerder rector van scholengemeenschap Marianum in Groenlo. De volgende lezingen staan gepland voor 4 november, 3 februari en 3 maart.

Een kaartje kost € 17,50; donateurs betalen € 15. Aanmelden kan via de website van Synagoge Borculo.