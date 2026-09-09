LAREN (GLD) — Originele bouwtekeningen van Huis Verwolde voor het eerst te zien

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Foto: Rein de Jong

Van 26 september tot en met 1 november zijn de originele bouwtekeningen van Huis Verwolde te bekijken. Het is voor het eerst dat deze tekeningen, precies 250 jaar na het ontwerp, aan het publiek worden getoond.

De tekeningen stammen uit 1776 en zijn gemaakt door architect Philip Willem Schonck, die ook stadhouderlijk architect was van Willem V. Hij ontwierp Huis Verwolde in opdracht van Frederik Willem van der Borch van Verwolde, zonder het landgoed ooit zelf te hebben bezocht. De communicatie verliep vooral via brieven, waarvan er 42 bewaard zijn gebleven in het Gelders Archief in Arnhem. Daarin lichtte Schonck zijn ontwerpen voor het huis, de tuin en het interieur toe.

Het landhuis werd in slechts negen maanden gebouwd. Veel van het oorspronkelijke neoclassicistische interieur is nog intact, zoals het stucwerk in de hal met muziektrofeeën en Romeinse keizerskoppen, aangebracht door de Italiaanse stucwerker J. Colomba op aanwijzing van Schonck. Ook de geschilderde behangsels in de Chinese kamer, vervaardigd in Amsterdam, zijn origineel.

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De bouwtekeningen geven een uniek inzicht in het ontwerpproces en laten zien hoe nauwkeurig het huidige interieur aansluit bij de oorspronkelijke plannen. Bezoekers krijgen zo de kans Huis Verwolde te ervaren door de ogen van de architect.

De tekeningen zijn te zien tijdens de reguliere openingstijden op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. Voor een bezoek aan het huis wordt het aanbevolen om vooraf een ticket te reserveren voor een rondleiding of vrije doorloop. Meer informatie en reserveren kan via www.glk.nl/verwolde.