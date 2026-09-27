BORCULO — Ateliers open tijdens zevende atelierroute

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Foto: PR

Kunstenaars in Borculo, Geesteren en het buitengebied openen op zaterdag 10 en zondag 11 oktober hun ateliers, werkplaatsen en tuinen voor publiek. Het is de zevende editie van de Open Atelierroute Borculo & Geesteren.

Bezoekers kunnen schilderijen, keramiek, fotografie, beeldhouwwerken en andere vormen van kunst en ambacht bekijken. Ook gastkunstenaars doen mee. Op verschillende locaties zijn makers aan het werk en kunnen bezoekers met hen in gesprek.

De route is op beide dagen te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. Gratis flyers met de deelnemende locaties zijn verkrijgbaar bij de kunstenaars, Beeldentuin AJ & LW Bier aan de Haarloseweg 6 en Toeristische Informatie Borculo aan het Muraltplein 31.

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Meer informatie staat op de website van Beeldentuin AJ & LW Bier