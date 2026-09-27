WINTERSWIJK — Silent Rebellion te zien in Filmhuis Winterswijk op 13 oktober

2 minuten leestijd

Foto: PR

Op donderdag 13 oktober draait de Zwitserse film Silent Rebellion drie keer in Filmhuis Winterswijk. De voorstellingen beginnen om 16.00, 18.30 en 21.00 uur in het Servicetheater Skopein.

De film speelt zich af in 1943 in een streng protestants grensdorp in Zwitserland. De 15-jarige Emma wordt voorgedragen voor een Deugdzaamheidsprijs, maar raakt zwanger na een verkrachting. In het conservatieve dorp wordt haar situatie niet geaccepteerd, mede omdat haar moeder het dorp ooit verliet. Emma probeert haar weg te vinden in een gemeenschap die weinig ruimte biedt voor afwijkingen.

Emma werkt als dienstmeisje bij de dorpspastoor, een van de weinige dorpelingen met gewetenswroeging. Hij worstelt met de hypocrisie van het dorp, dat Joodse vluchtelingen zonder pardon de grens overzet. Emma besluit uiteindelijk te trouwen met een jongen die haar al langer bewondert, maar ook in dat huwelijk wordt ze als dienstmeid behandeld. Ze komt in opstand en neemt de regie over haar eigen leven.

Advertentie Nazomerwandeling Groenlo 27 september

Silent Rebellion is het speelfilmdebuut van Marie-Elsa Sgualdo en wordt gedragen door het ingetogen spel van hoofdrolspeelster Lila Gueneau. Recensenten prijzen haar expressieve acteren, vooral met haar ogen. De film kreeg lovende kritieken in onder meer de Volkskrant, Trouw en NRC.

De film is toegankelijk voor iedereen, donateurs zijn niet verplicht om de voorstellingen te bezoeken. Kaarten kunnen worden gereserveerd via de website van Filmhuis Winterswijk of telefonisch via 0543-521515. Gereserveerde kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden afgehaald.

Het volledige programma van Filmhuis Winterswijk is te vinden op de officiële website. Voor reserveren en meer informatie is de reserveringspagina beschikbaar.