LAREN (GLD) — Heinoos presenteren nieuw album tijdens intieme show in Laren

2 minuten leestijd

Foto: PR

De Achterhoekse band Heinoos brengt vrijdag 2 oktober hun nieuwe album uit, getiteld Drie Akkoorden, Nul Genøhl. Ter gelegenheid van deze release speelt de band die avond een exclusieve show in Café de Wippert in Laren. Tijdens deze intieme presentatie kunnen bezoekers het album aanschaffen en laten signeren.

De titeltrack van het album verscheen al in maart, voorafgaand aan het festival Høken in de Tent, dat jaarlijks de aftrap van de veldtocht markeert. Dit jaar bestond de veldtocht uit meer dan tachtig optredens op diverse feesten en festivals. De officiële aankondiging van het album vond plaats in juli tijdens de Zwarte Cross. Daarna bracht de band het album onder de aandacht met een ludieke uitzwaaiactie op de maandag na het festivalweekend.

De vinylplaten van het album liggen inmiddels klaar bij Tante Riky Records en worden verstuurd naar degenen die het album in de voorverkoop bestelden. Voor de presentatie in Laren zijn nog enkele tickets beschikbaar. Kaarten kosten tien euro en zijn te bestellen via de ticketverkoop.

Advertentie Nazomerwandeling Groenlo 27 september

Op zaterdag 3 oktober volgt een korte instore-tour met akoestische optredens in drie platenzaken. De dag begint om 10.00 uur bij Vinylparadijs in Geesteren (OV), daarna speelt de band om 13.00 uur bij Elpees van Kees in Hengelo (OV) en om 16.00 uur bij Wim’s Muziekkelder in Doetinchem. ’s Avonds is er een optreden op het Hengstenbal bij Radstake, waar de Heinoos weer voluit spelen met nieuwe nummers.

De band blijft ook na de albumrelease actief. Eind oktober staat de reprise van hun theatervoorstelling Hønkeren gepland. Op 9 januari 2027 volgt een XXL-show in Paradiso, getiteld Proosten op het Oosten. In het weekend van 2 tot en met 4 april start de veldtocht ’27 met een nieuwe editie van Høken in de Tent. Nadere details over de show in Paradiso en de line-up van het festival worden binnenkort bekendgemaakt.

De Heinoos brachten eerder de albums Kloar (2018), Blieven Smearen (2022) en Live op de Zwarte Cross (2025) uit.

De albumpresentatie op vrijdag 2 oktober begint om 20.00 uur in Café de Wippert in Laren. Tickets zijn verkrijgbaar via de officiële ticketpagina.