GROENLO — Nazomerwandeling in Groenlo gepland bij aangenaam wandelweer

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De Nazomerwandeling in Groenlo lijkt zondag 27 september op aangenaam wandelweer te kunnen rekenen. Volgens de huidige verwachting van het KNMI blijft het tot maandag overwegend droog en zonnig, met temperaturen boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Omdat het nog enkele dagen duurt, kan de verwachting veranderen.

Voor de organisatie is het weer ditmaal een belangrijk detail. De wandeling stond oorspronkelijk op 20 juni gepland als Midzomerwandeling, maar ging toen vanwege de extreme warmte niet door. Zondag krijgt de tocht alsnog een vervolg, onder de naam Nazomerwandeling.

De organisatie heeft een route van ongeveer zes kilometer door de stad en de omgeving uitgezet. Onderweg zijn optredens van verschillende artiesten. Wandelaars kunnen tussen 13.30 en 15.00 uur vertrekken bij Brouwersnös aan de Eibergseweg 1. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.