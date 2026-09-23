BRONCKHORST — Einde salderingsregeling verhoogt energiekosten voor zonnepaneeleigenaren in Bronckhorst

2 minuten leestijd

Foto: PR

Huishoudens met zonnepanelen in Bronckhorst krijgen vanaf 2027 te maken met hogere energiekosten. Dat komt doordat zij hun teruggeleverde stroom niet langer mogen wegstrepen tegen de stroom die ze afnemen van het net. Volgens een berekening van vergelijkingssite Independer stijgen de jaarlijkse kosten daardoor gemiddeld met 397 euro, het hoogste bedrag in Gelderland.

Ook in andere Achterhoekse gemeenten ligt de verwachte stijging boven het Gelderse gemiddelde van 324 euro per jaar. Zo komt Independer uit op een gemiddelde kostenstijging van 393 euro in Oost Gelre, 379 euro in Aalten, 378 euro in Berkelland en 376 euro in Oude IJsselstreek. Deze bedragen zijn gebaseerd op gegevens van de afgelopen drie jaar en de tarieven die Independer hanteert.

Tot en met 2026 kunnen zonnepaneeleigenaren de stroom die zij terugleveren nog verrekenen met de stroom die zij op een ander moment gebruiken. Vanaf 1 januari 2027 vervalt deze salderingsregeling. Huishoudens ontvangen dan wel een vergoeding voor de stroom die zij terugleveren, maar die is lager dan de prijs die zij betalen voor stroom van het net. Stroom die zij zelf opwekken en direct gebruiken, hoeven zij niet van het net af te nemen.

Advertentie Nazomerwandeling Groenlo 27 september

De genoemde bedragen zijn gemiddelden en geen voorspelling voor iedere individuele energierekening. Het daadwerkelijke effect hangt af van factoren zoals het energiecontract, de terugleverkosten en hoeveel zonnestroom een huishouden zelf gebruikt.

Meer informatie is te vinden op de onderzoekspagina van Independer.