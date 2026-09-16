HOLTERHOEK — Herfstwandeling voert langs verharde en onverharde paden

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Foto: PR

Corsogroep Slemphutterweg organiseert op zondag 4 oktober voor de tweede keer een herfstwandeling door het buitengebied van Holterhoek. De deelnemers kunnen kiezen uit routes van ongeveer 6, 12 of 18 kilometer.

De wandeling begint bij café Grenszicht aan de Vredenseweg 2 in Eibergen. De routes voeren over zowel verharde als onverharde paden en worden onderweg met pijlen aangegeven. De precieze afstanden worden op de ochtend van de wandeling bekendgemaakt, omdat het weer invloed kan hebben op de begaanbaarheid van sommige paden.

Langs iedere route is een pauzeplek ingericht waar wandelaars koffie of thee kunnen krijgen. De deelnemers aan de langste afstand komen onderweg een extra rustpunt tegen.

Starten kan tussen 9.00 en 11.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Deelname kost 5 euro per persoon; kinderen tot twaalf jaar mogen gratis meelopen. Omdat een deel van de wandeling over privéterreinen gaat, zijn honden niet toegestaan.

Meer informatie staat op de Facebookpagina van Wagengroep & Wandeltocht Slemphutterweg