VORDEN / HENGELO — Zonneparken in Vorden en Hengelo openen deuren tijdens Open Energiedag

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Twee zonneparken in de Achterhoek stellen hun terrein open voor publiek tijdens de landelijke Open Energiedag op zaterdag 19 september. Bezoekers krijgen zo de kans om te zien hoe zonne-energie wordt opgewekt en hoe de parken zijn ingericht.

In Vorden ligt het zonnepark op het terrein van een voormalige rioolwaterzuivering. Hier kunnen bezoekers over het park wandelen en ervaren hoe deze locatie is omgevormd tot een plek voor duurzame energieopwekking. In Hengelo is Solarpark De Kwekerij te bezoeken, waar de combinatie van energieopwekking, natuur en recreatie centraal staat.

De Open Energiedag wordt in 2026 voor de zesde keer georganiseerd. Verspreid over het hele land zijn tientallen duurzame energieprojecten toegankelijk voor publiek. Naast zonneparken doen ook windturbines, warmte-installaties en hoogspanningsstations mee. Het doel is om bezoekers inzicht te geven in de herkomst van elektriciteit en warmte en te laten zien hoe duurzame energieprojecten in de praktijk functioneren.

Het initiatief voor de Open Energiedag komt van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en diverse brancheorganisaties. De bezoektijden en actuele informatie over de locaties in Vorden en Hengelo zijn te vinden op de website van de Open Energiedag.