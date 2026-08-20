AALTEN — Gemeente Aalten organiseert Duurzaamheidsdag met markt en prijsuitreiking

1 minuut leestijd

Foto: PR

Op zaterdag 26 september organiseert de gemeente Aalten voor de derde keer de Duurzaamheidsdag. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers op de gemeentewerf kennismaken met duurzame producten, diensten en initiatieven uit de regio.

Tijdens de Duurzaamheidsdag is er een markt waar ondernemers en organisaties uit Aalten hun initiatieven presenteren. Thema’s zijn onder andere woningisolatie, gezonde voeding en klimaatbestendige tuinen. Er zijn nog enkele hele en halve marktkramen beschikbaar voor geïnteresseerden. Aanmelden kan tot en met maandag 31 augustus.

Daarnaast reikt de gemeente een Duurzaamheidsprijs van 500 euro uit. Inwoners, organisaties en ondernemers kunnen een bestaand initiatief uit de gemeente voordragen. Dit kan een project zijn op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit of biodiversiteit. Zowel eigen initiatieven als die van anderen komen in aanmerking.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

Met de Duurzaamheidsdag wil de gemeente inwoners informeren en stimuleren om bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving. Het volledige programma wordt later bekendgemaakt.

Aanmelden voor een marktkraam of voor de Duurzaamheidsprijs kan tot en met 31 augustus via gemeente@aalten.nl. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Aalten.

Heb je een nieuwstip of foto uit de Achterhoek?Tip de redactie