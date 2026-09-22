Kerstspullen liggen vanaf oktober in Kringloop Aktief Groenlo

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Vanaf zaterdag 10 oktober gaat de kerstverkoop bij Kringloop Aktief in Groenlo van start. De winkel is dan gevuld met allerlei tweedehands kerstdecoraties en vintage kerstkleding, waarmee bezoekers hun huis en garderobe alvast in kerstsfeer kunnen brengen. Wie niet kan wachten tot oktober, kan nu al terecht voor kerstballen, kerstverlichting en kerstbomen. Zo is er ruim aanbod om de feestdagen extra gezellig te maken met duurzame, gebruikte spullen.

De kerstcollectie bij Kringloop Aktief Groenlo biedt een gevarieerd assortiment aan decoraties en kleding, waarmee mensen hun eigen unieke kerststijl kunnen samenstellen. Het winkelaanbod nodigt uit tot rondkijken en het vinden van bijzondere items die elders misschien niet zo snel te vinden zijn. Met deze verkoop sluit Kringloop Aktief aan bij de groeiende belangstelling voor tweedehands en duurzame aankopen, ook rond de feestdagen. Het geeft mensen de kans om op een milieubewuste manier kerstversiering en kleding te kopen.

Meer informatie over de kerstverkoop en het assortiment is te vinden op de website van Kringloop Aktief.