GROENLO — Groenlo – Grol 1 speelt zondag uit tegen Jonge Kracht

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Foto: Marcel Houwer

Grol 1 speelt op zondag 27 september om 14.00 uur een uitwedstrijd tegen Jonge Kracht 1 in Huissen. Ook Grol 2 komt die dag in actie: het team speelt om 11.00 uur in Raalte tegen ROHDA Raalte 2.

In Groenlo staan zondag meerdere thuiswedstrijden op het programma. Grol VR1 ontvangt SC Meddo VR1 om 11.30 uur. Op zaterdag 26 september spelen onder meer Grol O19-1 tegen Varsseveld O19-1 (14.30 uur) en Grol 2 zaterdag tegen SDOUC 2 (16.15 uur).

De wedstrijden maken deel uit van het wedstrijdprogramma van s.v. Grol voor 21 tot en met 27 september. Daar staan ook de aanvangstijden van de overige jeugd- en seniorenteams.