GROENLO — Grol verliest thuiswedstrijd tegen Varsseveld na late tegentreffer

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Foto: Marcel Houwer

Grol 1 is zondag 20 september met een 1-2 nederlaag tegen Varsseveld aan de competitie begonnen. De thuisploeg kwam na een achterstand in de 87e minuut nog langszij, maar kreeg twee minuten later opnieuw een doelpunt tegen.

Grol kreeg gedurende de wedstrijd kansen om te scoren. Mick Wissink schoot in de eerste helft van dichtbij over en Sem van Beckhoven kopte vlak voor rust op de lat. Na rust voorkwam doelman Nick Oude Luttikhuis een grotere achterstand toen een schot van Varsseveld via de binnenkant van de paal in zijn handen belandde.

Uit een hoekschop tikte Luc Berentsen in de 87e minuut de 1-1 binnen. De vreugde duurde kort: in de 89e minuut bezorgde een laag schot Varsseveld alsnog de overwinning.