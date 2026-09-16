Oost Gelre bracht elf profvoetballers voort

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Oost Gelre heeft volgens een nieuw onderzoek elf profvoetballers voortgebracht. Vier in de gemeente geboren spelers zijn tijdens het seizoen 2026/2027 actief in het Nederlandse betaald voetbal of een van de sterkste buitenlandse competities. Het gaat om Mats Rots, Daan Rots, Hidde Jurjus en Ties Wieggers.

Onderzoeksbureau PitchFUEL bracht de geboorteplaatsen van 5.744 Nederlandse profvoetballers en internationals in kaart. Daarbij zijn spelers meegenomen die tussen 1870 en 2010 zijn geboren en een eigen vermelding in Wikidata hebben. De gegevens zijn op 31 augustus 2026 verzameld en voor recente spelers gecontroleerd aan de hand van Transfermarkt.

Winterswijk telt volgens het onderzoek veertien geboren profvoetballers. Devin Haen, Othniël Raterink en Philip Brittijn zijn momenteel actief in het betaalde voetbal. Oude IJsselstreek komt uit op twaalf profs, Berkelland op zeven, Bronckhorst op acht en Aalten op drie.

In heel Gelderland werden 571 profvoetballers geboren. Daarmee staat de provincie landelijk op de vierde plaats. Nijmegen leverde met 110 spelers de meeste profs, gevolgd door Arnhem met 76 en Doetinchem met 34.

Voor Oost Gelre worden deze vier genoemd:

Mats Rots – TSG 1899 Hoffenheim

Daan Rots – FC Twente

Hidde Jurjus – FC Volendam

Ties Wieggers – De Graafschap

Voor Winterswijk:

Devin Haen – Willem II

Othniël Raterink – ADO Den Haag

Philip Brittijn – Fortuna Sittard

De onderzoekers benadrukken dat een geboorteplaats niet altijd de plaats is waar een voetballer opgroeide. Ook is de telling niet volledig, omdat vooral spelers met een encyclopedievermelding zijn opgenomen.

De cijfers per gemeente zijn te bekijken op de interactieve kaart van PitchFUEL.