GROENLO — Rockcafé Taste organiseert metalavond en start concertreeks Eigen Werk in Uitvoering

Rockcafé Taste in Groenlo heeft eind september twee muziekevenementen op het programma. Op vrijdag 25 september treden drie metalbands op. Twee dagen later begint de nieuwe concertreeks Eigen Werk in Uitvoering® met SweetMilk uit Lichtenvoorde.

Tijdens de metalavond op vrijdag staan Epifyse, Snackbar Piet en The Night Templars op het podium. Epifyse speelt muziek met invloeden van onder meer Black Sabbath, Metallica en Judas Priest. De Achterhoekse band Snackbar Piet brengt stevige nummers van onder andere Sepultura, Nirvana, Megadeth en Rammstein. The Night Templars sluit de avond af met een combinatie van punk en metal. De deuren gaan om 20.00 uur open en het eerste optreden begint om 20.30 uur.

Op zondag 27 september start Taste met Eigen Werk in Uitvoering®. Deze concertreeks wordt georganiseerd in samenwerking met de Alliantie voor Muziekcafés en is bedoeld voor bands die eigen nummers spelen.

De eerste band in de reeks is SweetMilk uit Lichtenvoorde. De melodic rockband combineert classic rock met alternatieve rock. Na de debuut-EP Changing Moods uit 2023 bracht SweetMilk in 2025 de opvolger Time To Speed Up uit. De zaal opent zondag om 14.30 uur en het optreden begint om 15.30 uur.

Kaarten en meer informatie zijn verkrijgbaar via Rockcafé Taste.