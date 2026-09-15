DOETINCHEM — Grote streekboekenmarkt in ’t Brewinc

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Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) houdt maandag 5 oktober een grote streekboekenmarkt in ’t Brewinc in Doetinchem. Van 10.00 tot 13.30 uur staan in de studiezaal tafels met boeken en andere publicaties over de Achterhoek en Liemers.

Bezoekers kunnen er tweedehands streekboeken, historische tijdschriften, genealogische publicaties en streekromans vinden. Het aanbod gaat over verschillende plaatsen, onderwerpen en perioden uit de geschiedenis van de regio.

Ook verkoopt het Erfgoedcentrum nieuwe streekboeken, kalenders, wenskaarten en andere uitgaven met korting. ECAL stopt aan het einde van dit jaar met de boekverkoop en doet daarom een deel van de voorraad tegen lagere prijzen van de hand.

De streekboekenmarkt wordt gehouden in de studiezaal op de eerste verdieping van ’t Brewinc aan de IJsselkade 13. De toegang is gratis. De studiezaal is tijdens de markt niet beschikbaar voor historisch of genealogisch onderzoek.

Meer informatie over het Erfgoedcentrum staat op de website van ECAL. Bezoekers die met de auto komen, kunnen de parkeermogelijkheden in Doetinchem vooraf bekijken.