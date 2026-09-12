EEFDE — Eefde start concertseizoen met Nymphéas Trombone Quartet

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Foto: Martijn Doomernik

De Kapel op ’t Rijsselt begint het nieuwe concertseizoen op zondag 20 september met een uitvoering van het Nymphéas Trombone Quartet. Vanaf 11.30 uur zijn bezoekers welkom aan de Mettrayweg 25 in Eefde.

Het kwartet bestaat uit vier trombonisten en brengt een afwisselend repertoire, met muziek uit verschillende tijdperken en landen. Het programma loopt van polyfone stukken uit de renaissance, via vertrouwde klassieke componisten als Beethoven en Albéniz, tot hedendaagse werken, bijvoorbeeld van The Beach Boys.

Recent was het Nymphéas Trombone Quartet nog artist in Residence op het Amsterdamse Grachtenfestival. Tijdens het concert in Eefde krijgt het publiek een bijzondere rol: zij ontvangen een menu met daarop de beschikbare muziekstukken en kunnen daarmee bepalen welke nummers gespeeld worden. Zo wordt het concert mede vormgegeven door de aanwezigen.

Meer informatie over deze middag is te vinden op de website van de Kapel op ’t Rijsselt