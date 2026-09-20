GROENLO — Niice en Liike starten in nieuw pand op bedrijventerrein De Laarberg

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Foto: PR

De Grolse bedrijven Niice en Liike zijn verhuisd naar een nieuw onderkomen op bedrijventerrein Laarberg. De 38 medewerkers werken voortaan vanuit een pand dat speciaal voor beide ondernemingen is ontworpen.

Niice begon ooit op een zolderkamer en verhuisde in de loop der jaren meerdere keren binnen Groenlo. Het bedrijf was onder meer gevestigd in het voormalige Stadsmuseum aan de Mattelierstraat. Plannen voor nieuwbouw aan de Winterswijkseweg gingen uiteindelijk niet door. Nadat op Laarberg een geschikte kavel beschikbaar kwam, werd samen met architect Bert van der Heijden een nieuw plan gemaakt.

De verhuizing vond vorige week plaats. Hoewel nog niet alle werkzaamheden aan en rond het gebouw zijn afgerond, zijn de belangrijkste voorzieningen aanwezig en konden de medewerkers er aan het werk. Niice wordt geleid door Bas Stortelers en Thijs van der Heijden. Binnen Liike zijn daarnaast Roel Krabben en Jim Wijnen bij de leiding betrokken.

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Liike beschikt in het nieuwe gebouw over een grote studio voor fotografie, video en andere vormen van contentproductie. De ruimte kan onder meer worden gebruikt voor creatieve opnamen en verkoopuitzendingen via TikTok.

Bij het ontwerp is bewust afgeweken van een traditionele kantoorindeling. Het gebouw heeft verschillende werk- en ontspanningsruimtes en kijkt uit op het groen en het water rondom de locatie. Medewerkers kunnen er afhankelijk van hun werkzaamheden een geschikte werkplek kiezen. Het pand heeft de naam ‘Home of Innovation’ gekregen.

Niice en Liike willen het gebouw ook gebruiken om kennis met andere ondernemers te delen. Er kunnen inspiratiesessies worden gehouden over onderwerpen als innovatie en kunstmatige intelligentie. Daarnaast zijn delen van het pand bestemd voor verhuur aan bedrijven die bij het innovatieve en creatieve karakter van de locatie passen. Deze huurders krijgen een eigen ingang en een eigen buitenruimte.