AALTEN — Schillers Filmtheater opent seizoen met film over dementie en familiebanden

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Schillers Filmtheater in Aalten start het nieuwe filmseizoen op donderdag 24 september met de vertoning van de Nederlands-Marokkaanse film ‘Porte Bagage’. Deze filmavond is gekoppeld aan Wereld Alzheimer Week en belicht thema’s als dementie, mantelzorg en familieverhoudingen.

‘Porte Bagage’, geregisseerd door Abdelkarim El-Fassi, volgt het verhaal van Noor, die de zorg draagt voor haar dementerende vader Musa. Wanneer Noor de kans krijgt om als chef-kok in Parijs te werken, staat ze voor een moeilijke keuze tussen haar eigen toekomst en de zorg voor haar vader. Als Musa aangeeft terug te willen naar Marokko, besluit Noor samen met haar broers en neefje met hem mee te reizen. Wat begint als een praktische oplossing, ontwikkelt zich tot een emotionele reis waarin familieconflicten en het recente verlies van hun moeder een rol spelen.

De film combineert serieuze onderwerpen met humor en zet aan tot nadenken over verantwoordelijkheid binnen families en de impact van mantelzorg. De vertoning sluit aan bij Wereld Alzheimer Dag, die op 21 september plaatsvindt, en wordt georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Ouderen & Veerkracht van de gemeente Aalten.

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De film begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Wel is vooraf reserveren verplicht via de website van Oerkroeg Schiller. Tijdens de avond is er ook de mogelijkheid om via een QR-code een vrijwillige bijdrage te leveren aan Music & Memory Aalten, een initiatief dat muziek inzet om het welzijn van mensen met dementie te verbeteren.