BREDEVOORT — Guy Verlinde brengt jubileumprogramma in Koppelkerk Bredevoort

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Op zaterdag 3 oktober staat de Vlaamse bluesgitarist Guy Verlinde in de Koppelkerk met zijn jubileumprogramma ‘Me & My Guitars’. Tijdens het concert neemt hij het publiek mee op een muzikale reis langs de gitaren die hem in zijn carrière begeleidden.

Verlinde brengt zijn verhaal en muziek samen in een unieke muzikale autobiografie. Elke gitaar vertelt een eigen geschiedenis en klank, waardoor de muziek op deze avond puur en dichtbij blijft. Naast het spelen deelt hij persoonlijke anekdotes over zijn muzikale helden, de invloed van blues in zijn leven en de momenten waarop muziek en persoonlijke ervaringen elkaar raakten.

Eerder dit jaar stond het optreden al gepland, maar door omstandigheden kon Verlinde op 14 maart niet spelen. Zijn plek werd toen ingenomen door het duo Steven Troch en Shakedown Tim, dat een avond verzorgde waar het publiek enthousiast op reageerde. Op 3 oktober krijgt het publiek alsnog de kans om Guy Verlinde zelf te zien en horen.

Guy Verlinde is al ruim dertig jaar actief in blues, roots en americana. In die periode bracht hij zeventien albums uit en stond hij op podia met grootheden als B.B. King, Santana, John Fogerty en Jeff Beck. Zijn muzikale bijdrage werd meerdere keren beloond met de Belgian Blues Award. Zo won hij in 2024 de prijs voor beste solo/duo en in 2025 met zijn band The Artisans of Solace de award voor beste band.

Het concert begint om 20:30 uur, de zaal gaat een half uur eerder open. Kaarten kosten in de voorverkoop 17,50 euro en aan de deur 20 euro. De Koppelkerk bevindt zich aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. Aanmelden kan via www.koppelkerk.nl/agenda.