OOST-ACHTERHOEK — Univé-leden plukken 300 kilo fruit voor Voedselbank Oost-Achterhoek

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Ongeveer 1.200 leden van Univé Oost en hun gezelschap hebben tijdens de Fruitplukdagen in de boomgaard van Fruitkwekerij De Stokhorst appels en peren geplukt. Een deel van de oogst werd gedoneerd aan Voedselbank Oost-Achterhoek. Univé Oost heeft de donatie aangevuld tot in totaal 300 kilo fruit, waarmee 300 huishoudens in de regio een kilo vers fruit kunnen ontvangen.

De Fruitplukdagen vonden plaats op 12 en 13 september. Bezoekers kregen een plukemmer om zelf twee kilo appels en peren voor thuis te plukken. Naast het plukken waren er ook koffie, thee, ranja, appeltaart en activiteiten voor jong en oud. Het evenement bood vooral een gelegenheid om samen in de boomgaard te zijn.

De actie is een initiatief van de Ledenraad van Univé Oost. Met deze activiteit wil de coöperatie haar leden verbinden en iets betekenen voor de lokale omgeving. Daarom konden deelnemers ook fruit doneren aan de voedselbank.

Univé Oost vulde de donatie van haar leden aan tot 300 kilo fruit. Volgens Ora Kok, coöperatiemedewerker bij Univé Oost, laat dit zien waar de coöperatie voor staat: “Ruim 1.200 leden en hun gezelschap beleven samen een dag in de boomgaard en krijgen tegelijkertijd de kans om iets voor een ander in hun eigen omgeving te doen.”

Het fruit komt rechtstreeks uit de boomgaard van De Stokhorst en blijft in de regio. Arnold Helmink van Voedselbank Oost-Achterhoek benadrukt het belang van de donatie: “Een van onze kernwaarden is dat we iedere week een gezond voedselpakket verstrekken, met minimaal twee keer groente en fruit. Dankzij de gedoneerde appels en de aanvulling van Univé Oost kunnen we onze cliënten vers fruit meegeven.”

Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk die haar leden helpt risico’s te voorkomen en te beperken. Klanten van Univé zijn automatisch lid en kunnen deelnemen aan activiteiten zoals de Fruitplukdagen.

Meer informatie over Univé is te vinden op de officiële website.