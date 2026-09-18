BREDEVOORT — Bredevoort doet mee aan Nationale Voorleeslunch met verhaal van Joke van Leeuwen

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Foto: Stefaan Temmermans

Op vrijdag 2 oktober komen ouderen in heel Nederland samen om te luisteren naar verhalen tijdens de veertiende Nationale Voorleeslunch. Ook in Bredevoort doet de Koppelkerk mee aan het evenement door het voorlezen van een verhaal van Joke van Leeuwen.

Meer dan 10.000 ouderen verzamelen zich die dag in buurthuizen, bibliotheken en zorginstellingen door het hele land om te luisteren naar speciaal voor hen geschreven teksten. Dit jaar is de schrijver Joke van Leeuwen verantwoordelijk voor het verhaal dat centraal staat. In Bredevoort wordt het voorgelezen door Nelleke Dansen in het boekencafé van de Koppelkerk. Het voorlezen begint om 10.00 uur en wordt muzikaal begeleid door koffie en krentenwegge.

Joke van Leeuwen, bekend als schrijver, dichter, illustrator en performer, is een van de meest gelauwerde auteurs van Nederland. Zij schrijft voor verschillende doelgroepen, van kinderen tot volwassenen. Haar werk, waaronder de roman Feest van het begin, is bekroond met prijzen als de AKO Literatuurprijs, de Gouden Ganzenveer en de Constantijn Huygens-prijs. Onlangs bracht zij haar nieuwe boek Plooi u in tweeën uit. Op de dag zelf leest zij haar verhaal ook zelf voor bij Omroep MAX.

De Nationale Voorleeslunch wordt georganiseerd door Stichting De Samenleesclub in samenwerking met diverse buurthuizen, bibliotheken, zorginstellingen en Omroep MAX. De Samenleesclub richt zich op het samenbrengen van mensen in leesgroepen, waar zij hardop verhalen, romans en gedichten lezen. Zo ontstaan waardevolle gesprekken en wordt leesplezier bevorderd.

Joke van Leeuwen benadrukt het belang van voorlezen: “Voorlezen en voorgelezen worden is iets moois waar geen leeftijd op staat. Toen mijn moeder door haar slechte ogen niet meer kon lezen, heb ik haar verhalen voorgelezen via de telefoon. Laten we voorlezen en voorgelezen worden nooit afleren.”

In Bredevoort start de Nationale Voorleeslunch om 10:00 uur in de Koppelkerk aan de Koppelstraat 35. De toegang is op basis van een vrije gift.

Meer informatie is te vinden op de website van de Koppelkerk.