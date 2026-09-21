LAREN (GLD) — Paddenstoelenwandeling op landgoed Huis Verwolde in oktober

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Foto: PR

Op zondag 11 oktober 2026 organiseert Geldersch Landschap & Kasteelen een paddenstoelenwandeling op landgoed Huis Verwolde. De wandeling start om 13.30 uur en duurt ongeveer 2,5 uur.

Deelnemers krijgen tijdens deze excursie de kans om het rijke en vaak verborgen leven van paddenstoelen en schimmels in het bos te ontdekken. De boswachters nemen de wandelaars mee door het gebied rondom Huis Verwolde, waar ze uitleg geven over de verschillende soorten zwammen die in het najaar te vinden zijn.

Vooraf reserveren is verplicht. De kosten bedragen 6 euro per persoon. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is de prijs 3 euro. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen betalen 3 euro per persoon, kinderen van donateurs 1,50 euro, op vertoon van een geldige donateurspas.

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De boswachters raden aan om een klein spiegeltje mee te nemen tijdens de wandeling. Dit hulpmiddel kan helpen om paddenstoelen van onderen te bekijken, waar vaak de sporen en andere kenmerken te zien zijn.

Meer informatie over de wandeling en de mogelijkheid om online te reserveren is te vinden op de website van Geldersch Landschap & Kasteelen.