VRAGENDER — Met een gids door het Vragenderveen

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Foto: PR

Natuurliefhebbers kunnen op zondag 13 september onder begeleiding van een gids het Vragenderveen verkennen. Tijdens de ongeveer twee uur durende excursie krijgen deelnemers uitleg over het bijzondere hoogveengebied, de natuur en het beheer ervan.

Het Vragenderveen is normaal gesproken niet vrij toegankelijk. De ondergrond kan gevaarlijk zijn en de aanwezige planten en dieren hebben rust nodig. Stichting Marke Vragender Veen organiseert daarom samen met VVV Oost Gelre excursies waarbij bezoekers onder leiding van een deskundige gids het gebied in gaan.

De excursie begint om 10.00 uur. Het vertrekpunt is de parkeerplaats tegenover Restaurant Beneman aan de Winterswijkseweg 9 in Vragender. De gids wacht de deelnemers daar op.

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Omdat de route door een nat veengebied voert, worden oude kleding en stevige schoenen of laarzen aanbevolen. Ook is het verstandig droge sokken, een handdoek en een flesje water mee te nemen. Deelname is op eigen risico.

De kosten bedragen 8 euro voor deelnemers vanaf 16 jaar en 5 euro voor kinderen jonger dan 16 jaar. Betalen kan contant bij de gids. Aanmelden is verplicht en kan bij VVV Lichtenvoorde via 0544-375775 of info@vvvoostgelre.nl.

Na 13 september staan ook excursies gepland op 27 september en 4 oktober.

Meer informatie is te vinden op de website van het Vragenderveen.