GROENLO — Vion meldt flinke daling van uitstoot en energieverbruik

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Vion Food Group heeft naar eigen zeggen verdere stappen gezet om zijn klimaat- en duurzaamheidsdoelen voor 2030 te halen. Het vleesconcern heeft in Groenlo meerdere bedrijfsonderdelen, waaronder een slachterij en een productielocatie voor voorverpakte vleesproducten.

Volgens de nieuwste cijfers van Vion is de uitstoot door de eigen bedrijfsactiviteiten en ingekochte energie sinds 2021 met 38,2 procent afgenomen. Het energieverbruik van de productielocaties daalde in dezelfde periode met 18,5 procent. Sinds dit jaar gebruiken alle Nederlandse vestigingen van Vion volledig hernieuwbare elektriciteit. Daaronder vallen ook de locaties aan Den Sliem in Groenlo.

Ook in de bredere productieketen daalde de uitstoot volgens het bedrijf. Vion meldt een afname van 35,2 procent. Het concern wil de uitstoot in de verschillende onderdelen van de keten uiterlijk in 2030 met 42 procent hebben teruggebracht.

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Daarnaast steeg het aandeel dieren dat volgens hogere, gecertificeerde welzijnsnormen wordt gehouden naar 23,3 procent. Vion gebruikt onder meer camerasystemen met kunstmatige intelligentie om het dierenwelzijn op productielocaties te bewaken.

Het bedrijf veranderde ook zijn arbeidsmodel. Inmiddels is meer dan de helft van de medewerkers rechtstreeks bij Vion in dienst. Daarmee is de doelstelling voor medio 2026 volgens het concern eerder dan verwacht gehaald. De bekendgemaakte resultaten gelden voor Vion als geheel; afzonderlijke cijfers voor de vestigingen in Groenlo zijn niet genoemd.

Meer informatie staat op de website van Vion Food Group.