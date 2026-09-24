Weer Achterhoek: de zon krijgt geregeld de ruimte

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Foto: PR

In Achterhoek verloopt de dag regenachtig. De temperatuur begint rond 10 graden en bereikt later op de dag ongeveer 19 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint zonnig, in de middag wordt het licht bewolkt en de avond verloopt bewolkt. In de loop van de dag wordt de lucht dus vriendelijker en krijgt de zon meer gelegenheid om door te breken. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het loont vandaag om af en toe opnieuw naar buiten te kijken. Wolkenvelden en opklaringen kunnen elkaar afwisselen, waardoor het ene moment aangenamer aanvoelt dan het andere.

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Regen en wind

Een enkele bui of wat gespetter is mogelijk, met de grootste kans in de ochtend. Langdurige regen lijkt daarbij niet het meest waarschijnlijke scenario. Daarbij staat een matige wind, die vooral in het open gebied merkbaar is.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:22 tot 19:27 uur.