BERKELLAND — Erwin Versteeg met één stem verschil benoemd tot wethouder van Berkelland

1 minuut leestijd

Foto: PR

Erwin Versteeg is dinsdag 22 september benoemd tot wethouder van Berkelland. De stemming in de gemeenteraad was nipt: veertien raadsleden stemden voor en dertien tegen. Versteeg legde direct daarna de eed af.

Versteeg neemt namens Samen voor Berkelland de plaats in van Ton Koenderink, die eerder vertrok. Daarmee is het college, met de burgemeester en vijf wethouders, weer compleet. Versteeg was hiervoor raadslid en fractievoorzitter van Belang van Enschede. Hij woont in Enschede; de gemeenteraad heeft hem ontheffing gegeven van de verplichting om binnen een jaar naar Berkelland te verhuizen.

Het college heeft woensdag 23 september zijn taken vastgesteld. Versteeg wordt verantwoordelijk voor onder meer de opvang van vluchtelingen en Oekraïense ontheemden, de huisvesting van statushouders, sportverenigingen, gemeentelijke dienstverlening, natuur en milieu. Ook wordt hij gebiedswethouder voor Ruurlo.

Advertentie Nazomerwandeling Groenlo 27 september

Meer informatie staat op de website van de gemeente Berkelland