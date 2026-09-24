’S-HEERENBERG — Kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg na restauratie weer open voor publiek

1 minuut leestijd

Foto: PR

Kasteel Huis Bergh is na bijna drie jaar restauratiewerkzaamheden weer volledig toegankelijk voor bezoekers. Het monumentale kasteel opende zaterdag 19 september zijn deuren, twee dagen nadat koning Willem-Alexander het officieel opende.

Tussen 2023 en 2026 is er gewerkt aan de fundering, verduurzaming en restauratie van het kasteel. Daarbij werden onder meer meer dan tweehonderd historische luiken gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Ook de inrichting en presentatie van de kunstcollectie zijn vernieuwd. Bezoekers starten hun rondleiding voortaan in de kelder, waar een film en een maquette de geschiedenis van Huis Bergh en de stad ’s-Heerenberg toelichten. In de verschillende vertrekken is aandacht voor de voormalige bewoners, de middeleeuwse kunstcollectie en Jan Herman van Heek, die het kasteel in 1912 aankocht en de basis legde voor de huidige stichting.

Koning Willem-Alexander opende het gerestaureerde kasteel door met een historische slingerpers een munt te slaan. Tijdens zijn bezoek kreeg hij uitleg over de restauratie, verduurzaming en de vernieuwde collectie.

Advertentie Nazomerwandeling Groenlo 27 september

Huis Bergh is geopend van dinsdag tot en met zondag, van 11.00 tot 16.00 uur. Op maandag blijft het kasteel gesloten. Toegangskaarten en meer informatie zijn te vinden op de officiële website van Huis Bergh.