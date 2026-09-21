EIBERGEN — Jachtseizoen in Eibergen daagt jongeren uit om politie en handhaving te ontwijken

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Foto: Logo Gem. Berkelland

Op donderdag 24 september organiseert het jongerenwerk in Berkelland het spel Jachtseizoen in Eibergen. Jongeren van 10 tot 20 jaar die in de gemeente wonen of hier naar school gaan, kunnen meedoen aan dit spel waarbij ze proberen uit handen te blijven van politie en handhaving.

Deelnemers verzamelen zich om 16.00 uur bij Theater ’t Spieker in Eibergen. Vanaf daar verspreiden ze zich door het centrum en de directe omgeving van Eibergen, terwijl politie en handhavers hen proberen te vangen. Het spel duurt tot ongeveer 17.30 uur.

Bewoners van Eibergen kunnen die middag groepen rennende jongeren zien, gevolgd door politie en handhavers. Dit alles gebeurt onder begeleiding van het jongerenwerk en maakt deel uit van het spel.

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Meedoen is gratis. Jongeren kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier. Voor vragen kunnen jongeren of ouders contact opnemen via 06-86 80 84 71.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Berkelland.