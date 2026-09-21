Longa ’30 en Erix beginnen competitie met winst

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Foto: PR

De eerste competitiezondag heeft voor de eerste elftallen van de voetbalclubs uit Oost Gelre wisselende resultaten opgeleverd. Longa ’30 en Erix begonnen met een overwinning, terwijl Grol en RKZVC zonder punten achterbleven.

Longa ’30 kende in Lichtenvoorde de beste start. De ploeg versloeg SDOUC overtuigend met 4-0. Ook in Lievelde konden de eerste punten worden bijgeschreven. Erix won met 2-0 van Sportclub Rekken.

Voor Grol verliep de opening minder goed. Op sportpark Den Elshof werd met 1-2 verloren van Varsseveld. Ook RKZVC begon met een nederlaag. De Zieuwentse ploeg verloor thuis met 1-3 van Pax.

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