WINTERSWIJK / GROENLO — Grol JO13-2 wint nipt van FC Trias in Winterswijk

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Foto: PR

Grol JO13-2 heeft zaterdag met 2-1 gewonnen van FC Trias in een competitiewedstrijd voor de JO13-2 categorie. Na een sterke start en een voorsprong van 0-2 in de eerste helft werd het in de tweede helft nog spannend, maar Grol trok de overwinning over de streep.

De wedstrijd begon flitsend voor Grol, dat direct vanaf de aftrap druk zette en na slechts dertig seconden op voorsprong kwam. Spits Scot rondde een aanval over de rechterflank succesvol af. Het team hield het initiatief en speelde goed samen, met een sterke verdediging die vooral voorkwam dat Trias gevaarlijk kon worden. Kort na de openingstreffer zette Tygo met een assist Scot opnieuw in stelling, die beheerst de 0-2 maakte.

Halverwege de eerste helft kreeg FC Trias een grote kans op de aansluitingstreffer, maar de speler schoot over. Met die 0-2 voorsprong werd gerust, waarbij de staf het team complimenteerde voor het vertoonde spel maar waarschuwde dat de wedstrijd nog niet gespeeld was. Extra concentratie in de tweede helft zou nodig zijn om niet onnodig een tegendoelpunt toe te staan.

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In de tweede helft nam FC Trias het initiatief steeds meer over. Het spel golfde op en neer, met iets meer felheid van Trias, die niet schuwde om stevig in te grijpen. Grol kreeg te maken met kleine blessures, waardoor trainer Ivo enkele wissels moest toepassen. Dat leidde soms tot onduidelijkheid in de opstelling, waar Trias van profiteerde en zo druk uitoefende op Grol.

Dat resulteerde in de 42e minuut in de aansluitingstreffer. Bij een uitverdediging raakte Grol-verdediger Daantje de bal niet goed, waarna een speler van Trias profiteerde en de bal in het doel van Grol-doelman Oskar schoot, 1-2. Vanaf dat moment werd het spannend en moest Grol alles geven om de voorsprong vast te houden in het laatste kwartier.

Hoewel Bas vlak voor tijd bijna de bevrijdende treffer maakte, raakte zijn schot de paal. Doelman Oskar en de rest van het team moesten hard werken om een gelijkmaker van Trias te voorkomen. Uiteindelijk hield Grol stand. De gezamenlijke inzet van alle veldspelers zorgde ervoor dat de drie punten veilig zijn gesteld, waardoor Grol met een zwaarbevochten overwinning weer terugkeert naar Groenlo.

Volgende week sluit Grol JO13-2 het eerste competitieseizoen af met een thuiswedstrijd tegen koploper FC Aramea. Deze wedstrijd begint om 10.45 uur.