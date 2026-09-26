WINTERSWIJK — Museum Villa Mondriaan toont tentoonstelling over Elizabeth Nijhuis-Wiggers

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Foto: Henk Westerveld

Museum Villa Mondriaan opent op zondag 11 oktober 2026 een tentoonstelling over Elizabeth Nijhuis-Wiggers, die een belangrijke rol speelde in het behoud van de voormalige woning van de familie Mondriaan. De expositie, getiteld Elizabeth Nijhuis-Wiggers – toegewijd, kordaat & vastberaden, is te zien tot en met 4 april 2027.

In 1984 kochten Elizabeth Nijhuis-Wiggers en haar man Jan het zwaar vervallen pand aan de Zonnebrink in Winterswijk. Ondanks de staat van het gebouw zag Elizabeth kansen. In 1985 opende zij er Galerie Het Mondriaanhuis, waar zij meer dan vijfentwintig jaar moderne kunst tentoonstelde.

Het was niet vanzelfsprekend om zo’n galerie in Winterswijk te beginnen, maar Nijhuis-Wiggers liet zich niet afschrikken. Ze bouwde een uitgebreid netwerk op door kunstenaars te bezoeken, ateliers te bekijken en gesprekken te voeren. Elke zes tot acht weken organiseerde ze een nieuwe tentoonstelling, zonder subsidie, maar met veel eigen inzet en de steun van haar man.

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De tentoonstelling belicht niet alleen haar rol als galeriehouder, maar ook haar impact op de Nederlandse kunstwereld vanuit Winterswijk. Te zien zijn onder meer foto’s, krantenartikelen, catalogi en persoonlijke herinneringen. Daarnaast is werk te bewonderen van kunstenaars die zij vertegenwoordigde, zoals Michel Seuphor, Hendrik Valk, Theo Wolvekamp, Marieloes Reek, Hartmut Eiing, Francine Schrikkema, Ger Meinema, Frieda Holleman en Alphons Freijmuth.

Naast haar galeriewerk speelde Elizabeth Nijhuis-Wiggers een cruciale rol bij het behoud van de villa als cultureel erfgoed. Samen met Wim Scholtz en Vic Hulshof zette zij zich in om het pand te behouden en geschikt te maken voor een museumfunctie. Die inzet leidde in 2013 tot de opening van Museum Villa Mondriaan.

De expositie vertelt daarmee ook het verhaal van ontmoetingen: tussen Nijhuis-Wiggers en kunstenaars, tussen kunst en publiek, en tussen Winterswijk en de rest van Nederland.