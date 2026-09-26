ACHTERHOEK — Acht Achterhoekse voedselproducenten genomineerd voor Gelderse Waarde-Ring

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Foto: PR

Acht van de vijftig nominaties voor de Gelderse Waarde-Ring 2026 komen uit de Achterhoek. De provincie reikt de onderscheiding op donderdag 8 oktober in Arnhem uit aan mensen die de band tussen voedselproducenten en inwoners versterken.

Op de lijst staan Wijnand Stegeman van Wereldbakker Wijnand en Johannes Regelink en Joanne Malotaux van Burgerboerderij De Patrijs/Lokalist, beiden uit Laren. Ook Suzanne Ruesink van Suzie’s Farm in Aalten is genomineerd, evenals Johannes en Marieke Zandbergen van Lintelo12 in Aalten.

De overige Achterhoekse nominaties zijn Ricardo Cano Mateo van ’t Gagel in Lochem, Iris Garritsen van Boerderijwinkel De Kruisbrink in Toldijk, Astrid Kooij van Buurtkupertje in Neede en Maurits Steverink van TrueFood/Nelles in Silvolde.

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Er zijn drie categorieën: culinaire verbinder, educatieve verbinder en innovatieve voedselondernemer. Een onafhankelijke commissie kiest in elke categorie één winnaar. De uitreiking vindt plaats tijdens de Week van Ons Eten, die van 3 tot en met 10 oktober duurt. Bekijk de volledige lijst met genomineerden en de toelichting van de provincie