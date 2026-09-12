MEGCHELEN — Laatste weken van bezoekersseizoen Huis Landfort

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Foto: PR

Het reguliere bezoekersseizoen van Huis Landfort bij Megchelen loopt tot en met vrijdag 2 oktober. Tot die datum zijn het park en de moestuin van maandag tot en met vrijdag geopend.

Bezoekers zijn tussen 10.00 en 16.00 uur welkom. De laatste toegang tot het terrein is om 15.00 uur. Op woensdag- en vrijdagmiddag worden rondleidingen door het landhuis verzorgd. Vrijdagmiddag is er tevens een Duitstalige rondleiding.

Na 2 oktober zijn rondleidingen alleen nog op aanvraag mogelijk. De komende weken vormen daarmee de laatste mogelijkheid om het landhuis, de historische tuin en de moestuin tijdens de reguliere openingstijden te bezoeken.

Voor een rondleiding wordt vooraf reserveren aangeraden. Kaarten voor de tuinen, het landhuis en de Duitstalige rondleiding zijn online verkrijgbaar.