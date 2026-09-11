MEGCHELEN — Huis Landfort opent deuren tijdens Open Monumentendag in Megchelen

1 minuut leestijd

Foto: PR

Huis Landfort doet zaterdag 12 september mee aan Open Monumentendag. Tussen 10.00 en 16.30 uur kunnen bezoekers het landhuis en de historische tuinen verkennen.

Op de beletage van het landhuis is een aangepaste rondleiding te volgen tegen een gereduceerd tarief. In verschillende vertrekken zijn grote bloemwerken te zien, gemaakt door bloemist Bart Bresser uit Gendringen.

Daarnaast kunnen bezoekers zelfstandig door het park en de moestuin wandelen. Via een gratis podwalk is op achttien plekken informatie te horen over onder meer de bruggen, kassen, duiventoren, berceau, visvijver en het leifruit. Hierbij ligt de nadruk op de samenhang tussen het huis, de tuin en het omliggende landschap.

Rond de moestuin worden diverse producten uit eigen tuin en de omgeving aangeboden om te proeven. Dit varieert van soep en appel-perensap tot een gerecht met een vergeten groente en honing van de bijenkasten op Huis Landfort.

Voor de rondleiding door het landhuis is reserveren gewenst. Kaarten zijn te bestellen via de ticketpagina van Huis Landfort.