ACHTERHOEK — Nieuwe regels moeten dierenwelzijn in veehouderij verbeteren

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Foto: Nieuwe landelijke regels moeten het dierenwelzijn in de veehouderij stapsgewijs verbeteren. De eerste maatregelen worden naar verwachting in 2028 ingevoerd. Foto AI

De regering wil het welzijn van dieren in de veehouderij verder verbeteren. Zo moet een einde komen aan het couperen van varkensstaarten, het vastbinden van koeien en het houden van zogenoemde plofkippen. De maatregelen zijn ook van belang voor veehouders in de Achterhoek.

De ministerraad heeft de nieuwe regels vrijdag 11 september vastgesteld. Ze worden nu voorgelegd aan het parlement. De eerste voorschriften moeten naar verwachting in 2028 ingaan. Daarna worden de maatregelen stapsgewijs ingevoerd, met 2040 als eindpunt.

De regels gelden voor melkvee, vleesvee, kalveren, varkens en kippen. Bij de invoering wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe stallen. Veehouders krijgen daardoor tijd om hun bedrijf aan te passen. Waar mogelijk wordt vastgelegd welk doel bereikt moet worden, maar mogen boeren zelf bepalen hoe zij dat op hun bedrijf doen.

Volgens het kabinet moet bij de omschakeling rekening worden gehouden met vergunningen, investeringen en het verdienvermogen van boeren. Ook supermarkten, verwerkers en andere bedrijven in de voedselketen moeten bijdragen.

Meer informatie staat op de website van de Rijksoverheid.