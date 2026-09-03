VREDEN — Museum kult in Vreden beperkt open tijdens Vredener Kirmes

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Foto: PR

Museum- en cultuurcentrum kult Westmünsterland in Vreden past de openingstijden aan tijdens de Vredener Kirmes. Op zaterdag 5 september is het centrum geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Op zondag 6 september blijft het kult gesloten.

De aanpassing hangt samen met de grote kermis in het centrum van Vreden, die jaarlijks veel bezoekers trekt, ook uit de Nederlandse grensstreek zoals Groenlo, Eibergen, Rekken en Winterswijk.

Wie het museumbezoek wil combineren met een bezoek aan de kermis, moet rekening houden met de kortere openingstijden op zaterdag en de sluiting op zondag. Na het kermisweekend gelden de reguliere openingstijden weer.

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Meer informatie over het kult en de aangepaste openingstijden is te vinden op de website van Kreis Borken.