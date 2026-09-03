Activiteiten tijdens Wereld Suïcide Preventie Week

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Foto: Streekgids SG

Van maandag 7 tot en met zondag 13 september vindt de Wereld Suïcide Preventie Week plaats. GGD Noord- en Oost-Gelderland organiseert in deze periode op verschillende plaatsen in de regio activiteiten om suïcide bespreekbaar te maken en aandacht te vragen voor preventie.

Jaarlijks overlijden in Nederland volgens de GGD meer dan 1.750 mensen door suïcide. Dat zijn gemiddeld ongeveer vijf mensen per dag. Tijdens de actieweek wil de gezondheidsdienst inwoners informeren over het herkennen van signalen, het voeren van een gesprek en de mogelijkheden om hulp te krijgen.

De GGD vraagt ook aandacht voor zorgvuldige berichtgeving over zelfdoding. De mediarichtlijn van 113 Zelfmoordpreventie adviseert redacties om ruimte te bieden aan verhalen over hoop, herstel en beschikbare hulp. Ook wordt geadviseerd terughoudend te zijn met details over de manier waarop iemand is overleden.

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Een overzicht van de regionale activiteiten staat op de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Meer informatie over de landelijke week is te vinden op wspw.nl.

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praat erover. Bel gratis en anoniem 113 of 0800-0113, of chat via 113.nl. De hulpverlening is dag en nacht bereikbaar.