ACHTERHOEK — Achterhoekse huiseigenaren doen mee aan Nationale Duurzame Huizen Route

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Dit jaar sluit de hele regio Achterhoek zich aan bij de Nationale Duurzame Huizen Route. Tijdens landelijke open dagen op 31 oktober en 7 november stellen honderden huiseigenaren hun woningen open voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in duurzame woonoplossingen. Het initiatief richt zich op mensen die hun huis willen verduurzamen, maar niet goed weten waar te beginnen. Via de Nationale Duurzame Huizen Route delen bewoners hun ervaringen en tips over verduurzaming, zoals de installatie van warmtepompen, zonnepanelen of het isoleren van hun woning. Het Energieloket Achterhoek ondersteunt dit initiatief als regionale aanjager en roept inwoners op om hun verhalen te delen.

Op het platform van de Nationale Duurzame Huizen Route hebben zich inmiddels meer dan 2.500 huiseigenaren aangemeld. Dit jaar wordt ook specifiek de regio Achterhoek betrokken, waarmee inwoners kunnen leren van verduurzamingsmaatregelen die dichtbij huis zijn genomen. Bezoekers kunnen niet alleen de ervaringen online lezen, maar ook daadwerkelijk binnenkijken bij woningen die open zijn tijdens de landelijke open dagen. Zo krijgen ze een beter beeld van de mogelijkheden en effecten van duurzame investeringen in de woning.

Energieloket Achterhoek is het aanspreekpunt voor inwoners uit acht Achterhoekse gemeenten op het gebied van energiebesparing, verduurzaming en informatie over subsidies en leningen. Het loket is geopend op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur, waar inwoners zonder afspraak terecht kunnen voor advies.

Wie zijn huis wil aanmelden om ervaringen te delen en mogelijk open te stellen tijdens de open dagen kan dit doen via de website van de Nationale Duurzame Huizen Route.

Meer informatie over het initiatief staat op de officiële website van de Nationale Duurzame Huizen Route. Voor vragen kunnen inwoners ook contact opnemen met het Energieloket Achterhoek.