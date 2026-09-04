OOST GELRE — Energieloket biedt gratis advies over isolatie en energiebesparing in Oost Gelre

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Foto: PR

Inwoners van Oost Gelre kunnen vanaf september zonder afspraak terecht bij het Energieloket op Locatie voor gratis energieadvies. Adviseurs geven informatie over isolatie, energiebesparing, subsidies en andere duurzame maatregelen voor woningen.

In Lichtenvoorde is het energieloket op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur aanwezig bij Den Diek aan de Dijkstraat 30. De spreekuren vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december.

In Groenlo kunnen inwoners op donderdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur binnenlopen bij De Mattelier aan de Mattelierstraat 19. De data zijn 10 en 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november en 3 en 17 december.

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Voor een bezoek aan het spreekuur is aanmelden niet nodig. Wie liever op een ander moment persoonlijk advies wil, kan contact opnemen met Energieloket Achterhoek via telefoonnummer (0314) 82 03 60. Het loket is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 16.30 uur.

Meer informatie is te vinden op de website van Energieloket Achterhoek.