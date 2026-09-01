OOST GELRE — Oost Gelre past regels aan voor rangschikking woningbouwprojecten door beperkte stroomcapaciteit

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Foto: Marcel Houwer

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft de criteria aangepast die bepalen in welke volgorde woningbouwprojecten in aanmerking komen voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Door de beperkte ruimte op het net is niet voor alle bouwprojecten direct voldoende stroom beschikbaar.

De gemeente stelt een ranglijst op waarbij projecten hoger worden geplaatst als ze eerder starten met bouwen, verder in de voorbereiding zijn en een groter maatschappelijk belang hebben. Ook het aantal woningen en het verwachte opleveringsjaar spelen een rol.

Een belangrijke wijziging is dat het begrip ‘sociale koop’ is vervangen door ‘betaalbare koop’. Dit betreft koopwoningen met een prijs tot 384.000 euro. Projecten waarvan meer dan 66,6 procent bestaat uit sociale huur, middenhuur en betaalbare koop kunnen hierdoor hoger worden gewaardeerd. Volgens het college sluit deze aanpassing beter aan bij het gemeentelijke woningbouwbeleid.

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De aangepaste regels worden toegepast op alle aangemelde projecten voordat de definitieve ranglijst wordt vastgesteld. De gemeente probeert vervolgens voor de hoogst gerangschikte projecten transportcapaciteit bij de netbeheerder te verkrijgen. Een plaats op de lijst betekent echter geen garantie dat de benodigde stroomcapaciteit ook daadwerkelijk beschikbaar is.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Oost Gelre.