Weer Achterhoek: regen speelt vandaag een duidelijke rol

1 minuut leestijd

Foto: PR

In Achterhoek verloopt de dag motregenachtig. De temperatuur begint rond 12 graden en bereikt later op de dag ongeveer 17 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint bewolkt, in de middag wordt het bewolkt en de avond verloopt bewolkt. Grote omslagen worden niet verwacht; de lucht houdt gedurende de dag een vrij constant karakter. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het weerbeeld blijft redelijk overzichtelijk. Grote verrassingen liggen niet voor de hand, al kunnen lokale wolkenvelden of opklaringen altijd voor kleine verschillen zorgen.

Regen en wind

De kans op regen loopt op tot ongeveer 74 procent en is het grootst in de avond. Tussen eventuele buien door kunnen ook droge perioden voorkomen. Daarbij staat een matige wind, die vooral in het open gebied merkbaar is.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Wie langer op pad gaat kan het beste regenkleding meenemen. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:01 tot 19:57 uur.