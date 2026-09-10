DOETINCHEM — Introdans presenteert energieke voorstelling ENERGY in Amphion Theater

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Foto: Pieter Henket

Introdans brengt op vrijdag 25 en zaterdag 26 september de voorstelling ENERGY naar het Amphion Theater. Deze nieuwe presentatie combineert twee bekende publieksfavorieten met twee wereldpremières van choreografen met mediterrane achtergronden. Het resultaat is een avond vol contrast, dynamiek en hedendaagse dans die het publiek meesleept en inspireert.

De voorstelling begint met Tagadá, een theatrale en speelse dans gebaseerd op de gelijknamige kermisattractie. Choreograaf Sofia Nappi gebruikt de draaiende bewegingen als metafoor voor het leven, waarbij emoties als angst, blijdschap en onzekerheid in balans worden gebracht. De muziek bevat onder andere nummers van Daft Punk, en Nappi legt de nadruk op verbondenheid als houvast in een onvoorspelbare wereld.

Vervolgens is er een nieuwe creatie van de Griekse choreograaf Andonis Foniadakis. Hij staat bekend om zijn uitbundige energie en extreme souplesse, waarmee hij de dansers in hun kracht zet. Dit werk belooft een levendige, aanstekelijke choreografie te worden die de vitaliteit van het gezelschap benadrukt.

Ook de Italiaanse choreograaf Aristide Rontini levert een wereldpremière. Zijn werk richt zich op inclusiviteit en diversiteit, waarbij thema’s als identiteit en de relatie tussen individu, gemeenschap, natuur en cultuur centraal staan. Zijn choreografie verkent de grenzen van wat dans kan zijn en daagt het publiek uit om anders te kijken.

De voorstelling sluit af met Flabbergast van de Spaanse choreograaf Gustavo Ramírez Sansano. Deze expressieve en muzikale ode aan zijn Spaanse roots speelt zich af in de sfeer van de jaren vijftig. Op aanstekelijke Latijns-Amerikaanse muziek van Juan García Esquivel verkennen de dansers thema’s als verlangen en identiteit. Het stuk kenmerkt zich door een vrolijke, energieke sfeer.

Met ENERGY onderstreept Introdans zijn missie om een breed publiek te verbinden met zowel vernieuwende als waardevolle dans. Het gezelschap bestaat inmiddels meer dan vijftig jaar en staat bekend om haar combinatie van hedendaagse choreografie en traditioneel danserfgoed.

De voorstellingen beginnen beide avonden om 20.00 uur in Amphion Theater aan de Hofstraat 159 in Doetinchem. Kaarten zijn te reserveren via de website van Amphion: www.amphion.nl/theater.